Развязку Каширского шоссе с МКАД откроют следующим летом - Хуснуллин

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Транспортная развязка на пересечении Каширского шоссе и МКАД будет запущена летом 2015 года, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Марат Хуснуллин.

"Срок строительство развязки на Каширском шоссе 29 месяцев, сегодня подрядчик взялся построить эту развязку за 16 месяцев, почти в два раза быстрее", - рассказал заммэра. Его слова передает Агентство "Москва".

Ожидается, что после открытия развязки, пропускная способность Каширского шоссе вырастет на 20-30 процентов.

Хуснуллин добавил, что эта развязка находится на территории Москвы и Московской области поэтому проект планировки и разрешение на строительство утверждаются на федеральном уровне.





Хуснуллин также отметил, что эта развязка очень важна, так как связана и с аэропортом, и с развитием новой территории.

"Количество авиапассажиров будет увеличиваться, поэтому мы параллельно с развитием сети железных дорог расширяем и городские дороги", - сказал он.