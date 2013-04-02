На МКАД образовалась огромная яма

На 109-м километре МКАД образовалась огромная яма

Огромная яма образовалась на внутренней стороне МКАД над шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил водитель, который из-за этого попал в аварию.

Как передает телеканал "Москва 24", автомобилист не пострадал, но его автомобиль получил серьезные повреждения, правое заднее колесо машины полностью уничтожено.

Это не первый подобный случай на московской кольцевой автодороге. Так, вечером 6 февраля около девяти автомобилей пострадали из-за провала грунта на МКАД. ЧП произошло на внутренней стороне дороги, недалеко от пересечения с Осташковским шоссе.

А в марте из-за большого количества осадков на 92-м километре МКАД подмыло дорожное покрытие. В образовавшуюся яму попали 7 автомобилей.

В столичной ГИБДД призывают водителей быть внимательными.