МИД России осудил новый ракетный пуск КНДР

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Первый замглавы МИД Владимир Титов рассказал, что Россия осуждает новый ракетный пуск КНДР, сообщает ТАСС. По его словам, РФ озабочена развитием ситуации, однако призывает все стороны конфликта к проявлению сдержанности, "в том числе в отношении военной активности в этом регионе".

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила ракету малой дальности серии Scud. Министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что ракета поднялась всего на 100 километров.

Инада рассказала, что разведка зафиксировала крайне низкую траекторию полета ракеты. По ее мнению, испытание этой ракеты было не чем иным, как проверкой технических данных.