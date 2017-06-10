Глава МИД Катара поблагодарил Россию за предложенную помощь

Фото: ТАСС/UIG

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани поблагодарил Россию за предложенную помощь на фоне дипломатического конфликта с арабскими странами, сообщает ТАСС. Об этом он заявил во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани выразил надежду, что диалог между двумя дружественными странами по вопросам региональной обстановки продолжится.

"Хотел бы поблагодарить российские учреждения, которые предложили свою помощь в том, что касается преодоления Катаром тех незаконных мер, которые были введены против нас, – сказал он, подчеркнув, что Москва играет важную роль в международных делах.