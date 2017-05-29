МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломатов из Эстонии

Фото: m24.ru/Роман Балаев

МИД РФ пообещал "не оставить без ответа" высылку российских дипломатов из Эстонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы ведомства Владимира Титова.

"Мы уже заявление делали о том, что этот провокационный акт эстонских властей не останется без ответа. [...] В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности", – сказал он.

26 мая стало известно, что генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев должны покинуть Эстонию до конца месяца. Информацию о высылке дипломатов подтвердили в МИД страны. Причины такого решения не сообщаются, но в Министерстве иностранных дел РФ посчитали решение Таллина провокационным.