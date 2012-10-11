На сценах МХТ им. Чехова и МХАТа пройдет международный фестиваль

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 15 октября, на сценах МХТ им. А.П. Чехова и школы-студии МХАТ начнется международный фестиваль "Открытый урок: Станиславский продолжается". Событие приурочено грядущему 150-летию режиссера.

15 октября в 19:00 на малой сцене МХТ – "Три сестры", Краковская актерская школа, Польша.

16 октября в 15:00 в учебном театре МХАТа – лекция театроведа Ханса-Тиса Леманна, Германия.

В 19:00 на малой сцене МХТ –"Катцельмахер". Актерская школа La Cometa, Италия.



17 октября в 15:00 на новой сцене МХТ – мастер-класс Марка Пру, Франция.

В 19:00 на малой сцене МХТ – "Дом Бернарды Альба". Актерская школа American Conservatory Theatre, США.

18 октября в 14:00 в учебном театре МХАТа – "Это тоже я". Школа-студия МХАТ.

В 19:00 на малой сцене МХТ – "Евгений Онегин". Школа Национального театра Страсбурга, Франция.

19 октября в 15:00 в мастерских МХТ – "ФутуризмЗрим". Санкт-Петербургская академия театрального искусства.

В 20:00 на малой сцене МХТ – "Страницы из книги...". Актерская школа им. Роуз Бруфорд, Великобритания.

20 октября в 14:00 в мастерских МХТ – мастер-класс режиссера Дмитрия Крымова, Россия.

В 16:00 в учебном театре школы-студии МХАТ – "МЫКарамазоВЫ". Школа-студия МХАТ.

В 16:00 в мастерских МХТ – "ФутуризмЗрим". Санкт-Петербургская академия театрального искусства.

18:00 и 21:00 на новой сцене МХТ – "Пробуждение весны", Венгерский университет театра и кино

21 октября в 12:00 – мастер-класс режиссера Виктора Бодо, Венгрия.

В 16:00 в учебном театре школы-студии МХАТ – "МЫКарамазоВЫ". Школа-студия МХАТ.

В 16:00 на малой сцене МХТ – "Казимир и Каролина". Школа драматического искусства им. Эрнста Буша, Германия.

В 19:00 в ЦСИ "Винзавод" – 'МЕТАМОРФОЗЫ'. Школа-студия МХАТ.

Как сообщается на сайте МХАТа, билеты на фестиваль продаваться не будут. На показы можно попасть, предварительно записавшись по e-mail: stanfestival@gmail.com.