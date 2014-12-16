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Общество

16 декабря 2014, 18:28

Ростелеком, МГТС и АКАДО установят во дворах 135 тысяч камер наблюдения

МГТС здравоохранение образование бизнес камеры связь Ростелеком видеонаблюдения наука и инновации Акадо

Фото: Александр Саверкин

В конкурсе по установке видеокамер во дворах и подъездах победили компании Ростелеком, МГТС и Московская Телекоммуникационная Корпорация (АКАДО), сообщает пресс-служба департамента информационных технологий. С операторами на пять лет заключат рублевые контракты на передачу данных в Единый центр хранения и обработки данных.

При сбоях в работе системы с подрядчиков будут сниматься штрафы, что гарантирует бесперебойную работу камер для нужд правоохранительных органов, жилищно-коммунальных служб и других ведомств.

За работу городской системы видеонаблюдения, включающей в себя порядка 135 тысяч камер, Москва до декабря 2019 года заплатит 18,55 миллиардов рублей.

Как работает система городского видеонаблюдения

Напомним, с 1 января 2015 года в городе начнут устанавливать камеры видеонаблюдения. До 1 декабря 2019 года более 130 тысяч камер появятся в местах массового скопления граждан, во дворах домов, на подъездах зданий и образовательных учреждениях.

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Стоит отметить, что единая система городского видеонаблюдения начала создаваться в Москве в 2012 году в рамках пятилетней программы "Информационный город". Сейчас в Москве установлены более 120 тысяч видеокамер, которые контролируют практически все пространство столицы.

Для камер видеонаблюдения составят расписание, согласно которому объектив будет поворачиваться под определенным углом. Кроме того, камеры также начнут время от времени автоматически фотографировать улицы. При этом планируется создать фотоархив, до 20 тысяч снимков на каждый маршрут, доступ к снимкам жители и организации смогут получить по запросу.

Все камеры более четко привяжут к географическим координатам - можно будет понять расположение объекта на "Электронном атласе" и "Яндекс.Картах". Фотоархив позволит властям использовать технологии распознавания, к примеру, автомобильных номеров для фиксации нарушений во дворах.

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