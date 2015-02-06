Москвичи смогут передавать показания счетчиков через Wi-Fi

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ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) планирует внедрить автоматическую передачу показаний счетчиков через Wi-Fi модем. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора по маркетингу и развитию продуктов МГТС Дмитрия Кулаковского.

"Мы в каждой квартире, куда приходим с GPON (технология подключения к интернету, реализуемая компанией), устанавливаем оптический модем, соответственно, есть возможность подключить к нему USB-передатчик, который автоматически будет собирать на себя информацию со счетчиков воды, электричества, газа", - пояснил Кулаковский.

Сейчас потребители чаще всего сами снимают показания счетчиков и передают и в энергосбытовую компанию, пояснили Агентству в ОАО "Мосэнерго сбыт". "Жители могут передать показания через "Личный кабинет клиента" на сайте компании, через портал госуслуг, через терминалы для приема показаний, находящиеся в каждом клиентском офисе нашей компании и в ряде МФЦ, также можно продиктовать показания оператору контактного центра, позвонив в любой день недели (в период передачи показаний)", - добавил начальник отдела корпоративных коммуникаций "Мосэнергосбыта" Вадим Надточиев.

Согласно графику компании работы компании, раз в 6 месяцев показания снимают контролеры Мосэнергосбыта.

По словам представителя МГТС, компании мешает отсутствие единого типа счетчиков. "Для того, чтобы реализовать проект, надо, чтобы USB-передатчик был совместим со счетчиками, установленными в квартире или доме. Поставить одно унифицированное решение тяжело. Нам нужен технологический партнер, который бы взял на себя задачу по интеграции разных типов счетчиков", - сказал Кулаковский.

Сейчас подобные разработки ведет ОАО "Ростелеком". В декабре компания заключила договор с ГБУ "Единый информационно-расчетный центр города Москвы" (ЕИРЦ) на выполнение работ по созданию системы снятия показаний счетчиков.

Соглашение было заключено после победы Ростелекома в открытом конкурсе, сумма контракта составила около 16 миллионов рублей.

Проект реализуется в 315 домах двух южных районов Москвы – Южного Чертанова и Даниловского.

Провайдер "Акадо Телеком" не планирует в ближайшее время вводить услугу по передаче показаний счетчиков для своих абонентов. "Не совсем очевидна цель реализации этой идеи, так как установить специальное устройство и подключить его к Wi-Fi роутеру абонент может и самостоятельно. Если все-таки речь идет о новой услуге, то не совсем понятен механизм ее реализации и монетизации: неясно, нужно ли договариваться с компанией управляющей домом (УК) об установке подобных устройств в квартирах жильцов или нет, и кто будет оплачивать услугу - УК или владелец квартиры", - сообщили агентству в пресс-службе компании.

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В ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") считают, что системы онлайн-учета потребления коммунальных услуг набирают популярность в России. "Однако опыт внедрения таких систем как у нас в стране, так и за границей показывает, что все решения, базирующиеся на фиксированных услугах связи, в том числе и Wi-Fi, очень плохо масштабируются для городов. Поскольку рынок поставщиков очень широк, то одновременно договориться с энергетиками, водоканалами и теплосетями, особенно в мегаполисах, очень сложно", - пояснила представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева.

Она добавила, что в компании делают ставку на передачу показаний с помощью мобильного телефона.

МГТС, в свою очередь, обращалось за поддержкой своего проекта к столичным властям. "Мы обсуждали это с городскими властями, они заинтересованы в проекте, но вначале мы должны представить технически готовое решение, уже протестированное и готовое работать", - подчеркнул Дмитрий Кулаковский.

Возможные затраты и сроки реализации услуги по передаче показаний счетчиков через Wi-Fi модем в компании назвать затруднились.

Напомним, показания счетчиков воды можно передать через московский портал госуслуг. Для этого необязательно получать логин и пароль в районной инженерной службе, достаточно знать код плательщика, который можно найти на любой квитанции за ЖКХ.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на портале. Для создания аккаунта нужно будет указать адрес электронной почты, номер мобильного телефона, ФИО и СНИЛС. Затем выбрать сервис "Прием показаний счетчиков горячего и холодного водоснабжения" и ввести код плательщика. Если данные указаны правильно, пользователь перейдет на страницу для ввода показаний.

Также портал госуслуг принимает показания счетчиков электроэнергии. Для использования услуги нужно указать номер лицевого счета и номер счетчика.