"Мослекторий" покажет встречу с Михаилом Швыдким

23 ноября в МГИМО состоится встреча с общественным и государственным деятелем, специальным представителем при президенте РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

В прошлом Михаил Ефимович служил на посту министра культуры РФ, поэтому не понаслышке знает о том, как культура способствует международному сотрудничеству. На лекции речь пойдет о политике в этой сфере, работе ее органов и представителей. Также слушатели узнают, что нужно делать, чтобы повысить уровень культуры в стране и как образованность граждан влияет на их жизнь.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Культурный минимум". Участниками его становятся известные люди, которые рассказывают о своей работе и вступают в открытый диалог со своими слушателями.



Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 23 ноября в 13:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.





[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]