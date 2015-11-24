Отмена трудовых книжек и зарплаты в МФТИ

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Преподаватели МФТИ пожаловались на неэффективное управление

Группа сотрудников МФТИ направила наблюдательному совету вуза письмо, в котором пожаловалась на неэффективную работу ректората и непрозрачное распределение зарплатного фонда, пишет "Коммерсантъ".

Преподаватели вуза страны утверждают, что их зарплаты гораздо меньше сумм, которые руководство вуза называет проверяющим.

Лимиты по кредиткам начали расти

Розничные банки начали наращивать лимиты по картам, замороженные с конца прошлого года, сообщает "Коммерсантъ".

Банки пытаются воспользоваться предновогодним спросом на кредиты, выбирая при этом уже имеющихся надежных заемщиков

Депутаты предложили конфисковывать все имущество коррупционера

Депутат от КПРФ Вадим Соловьев предложил конфисковывать все либо части личного имущества преступника (кроме самого необходимого) в доход государства в качестве меры наказания, пишет газета "Ведомости".

Эту меру предлагается применять в качестве дополнительного наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные с корыстным мотивом, оно может быть назначено судом в строго определенных случаях.

Два сотовых оператора брали плату за несовершенные звонки

МТС и Tele2 брали деньги за несовершенные звонки, сообщает газета "Ведомости".

Деньги списывались при вызовах на недоступные номера с подключенной голосовой почтой.

Глава Сбербанка раскритиковал "Платон"

Президент Сбербанка Герман Греф считает, что новый дорожный сбор — ошибка властей: из-за него цены вырастут на 1,5% в 2016 году, передает РБК.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил перевести работу "Платона" в тестовый режим на год, поскольку, по его мнению, система оказалась не готова к работе.

Глава Красногорского района перейдет в областное правительство

Руководитель администрации района Красногорского района Борис Рассказов перейдет в правительство области, сообщает РБК.

Заявление об уходе он написал сразу после убийства своего заместителя, месяц ходил на допросы, но остался свидетелем.

Минтруда хочет отменить трудовые книжки

Минтруда хочет разрешить сотрудникам микропредприятий работать без трудовой книжки, пишет "Российская газета".

Заменить книжки могут обычными трудовыми договорами, в которые при увольнении специалиста будет производиться запись о дате и причине его расторжения.