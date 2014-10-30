Жители СЗАО окажут помощь в создании электронной книги памяти о ВОВ

Фото: m24.ru

Жителей Северо-Западного округа столицы приглашают помочь в создании электронной книги памяти о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба префектуры СЗАО.

В МФЦ округа начинают работу пункты сбора информации для книги под названием "Бессмертный полк Северо-Западного округа". В нее войдут воспоминания, истории и фотографии из личных архивов ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, а также узников фашистских лагерей.

"В нашем округе ведется работа по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Электронная книга памяти – один из пунктов праздничной программы", - отметил префект СЗАО Владимир Говердовский.

Он добавил, что недавно в округе была открыта доска почета с портретами 12 ветеранов. Кроме того, летом в Строгине был торжественно открыт сквер "70-летие битвы под Москвой".

Напомним, 9 мая этого года тысячи москвичей вышли на Поклонную гору с фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны. Они принняли участие в масштабной акции "Бессмертный полк".

Акция прошла уже в третий раз. В этом году в ней принимают участие жители 400 населенных пунктов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Израиля. У каждого участника в руках фотографии родственников-ветеранов, которые занимают свое место в строю Бессмертного полка.