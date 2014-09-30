МФЦ будут вместо ЗАГСов регистрировать рождение и смерть

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Большинство столичных ЗАГСов с 30 сентября прекращает оказывать в своих помещениях услуги по регистрации рождения и смерти. Теперь это будут делать в многофункциональных центрах, сообщает пресс-служба московского управления ЗАГС.

Такой "переезд" связан с открытием в столице большей части всех запланированных к вводу МФЦ. С полным списком многофункциональных центров, в которых теперь осуществляется государственная регистрация рождения и смерти, можно ознакомиться здесь.

Исключения составят шесть отделов ЗАГС: Замоскворецкий, Митинский, Новомосковский, Новофедоровский, Троицкий и Ухтомский. Их сотрудники продолжат оказывать услуги по регистрации рождения и смерти в старых помещениях, а не в МФЦ.

Напомним, что переносить услугу из ЗАГСов в МФЦ начали еще в прошлом году. В сентябре 2013 года производить регистрацию рождения и смерти в своих помещениях прекратили восемь отделов ЗАГС, в январе этого года - еще девять.

Регистрация рождения и смерти в 17 ЗАГСах перенесена в МФЦ

Сейчас в Москве открыты 96 МФЦ, они обслуживают 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей Москвы. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов 13 городских и 8 федеральных органов власти. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин".

Московские многофункциональные центры открыты с понедельника по воскресенье, с 8 до 20 часов. Также на портале государственных услуг города Москвы в режиме онлайн клиентам доступна информация о загруженности любого МФЦ.

"Мосгорсправка": МФЦ Москвы

В течение 2013 года горожанам предоставили 12 миллионов различных услуг. За первую половину текущего года было оказано более семи миллионов услуг. Набирают популярность и социальные функции МФЦ. Так, на базе некоторых центров организованы краткосрочные курсы компьютерной грамотности, проходят выставки и мастер-классы домашних ремесел и рукоделия.

В МФЦ Москвы можно получить документы от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, ЖКХ, природопользования и молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр. В частности, москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт в МФЦ всего за две недели.