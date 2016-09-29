Более 750 многодетных семей оформили документы "одним пакетом" в МФЦ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 750 многодетных семей оформили документы "одним пакетом" в центрах госуслуг Москвы, сообщает пресс-служба организации.

Удобный сервис для многодетных семей в центрах госуслуг Западного округа появился в июне.

Родителям, воспитывающим троих и более детей, достаточно обратиться один раз за услугой и затем забрать готовый пакет документов в удобной фирменной папке.

За три месяца новым сервисом воспользовались 755 семей.

Сразу же в день обращения выдают удостоверение многодетной семьи и оформят субсидии на оплату ЖКУ. Также можно заказать социальную карту москвича, оформить парковочное разрешение, сертификат на материнский капитал (в том случае, если его не получали за второго ребенка). Кроме того, одновременно оформляются льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам, компенсации по оплате ЖКУ и телефона, на приобретение детской одежды на время обучения, по возмещению расходов в связи с ростом стоимости жизни, стоимости продуктов питания (на детей в возрасте до трех лет), в связи рождением тройни.



Столичные центры госуслуг предлагают много полезных новинок, которые позволяют экономить время.

Во всех центрах универсальные специалисты вместо сотрудников ЗАГСов регистрируют рождение, смерть, установят отцовство, помогут оформить "одним пакетом" документы на новорожденного, при смене фамилии и при вступлении в наследство.

Сотрудники 101 центра вместо специалистов ПФР примут документы на страховые пенсии.