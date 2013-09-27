Консультанты и цветная разметка на полу облегчат навигацию внутри МФЦ

"Интервью": Алексей Степанов рассказал о нововведениях в работе МФЦ

В Москве навигация внутри многофункциональных центров будет изменена по принципу лучших международных стандартов и аэропортов мира. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель комитета государственных услуг столицы Алексей Степанов.

Согласно новой системе, гражданин, приходящий в МФЦ, попадает к стойке консультанта и получает соответствующий талон электронной очереди. После этого консультант указывает человеку, в каком направлении находиться необходимый ему сектор. Направление в каждое отделение будут указывать разноцветные линии, нанесенные на полу.

Сейчас новая система успешно работает в пилотном режиме в МФЦ на Россошанской улице.

"Мы планируем до конца года – первого квартала следующего года эту систему распространить на все существующие МФЦ", - добавил Алексей Степанов.

Другое нововведение, которое также успешно развивается – это принцип экстерриториальности, применяемый в МФЦ. По словам руководителя комитета, на сегодняшний день свыше 50 процентов услуг оказываются экстерриториально.

"Для многих граждан действительно это такое удачное решение, когда независимо от того, где ты находишься, можешь обратиться в любой МФЦ. Динамика решения этого вопроса безусловно позитивная, и мы будем дальше заниматься решением этой задачи до тех пор, пока не доведем этот показатель до ста процентов", - сказал он.