В столице открылся первый центр выдачи справок о судимости

Фото: petrovka38.ru

В столичной полиции создан первый центр выдачи справок об отсутствии или наличии судимости, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Обратиться в единый центр с заявлениями можно по будням с 9 до 19 часов и в субботу с 9 до 14 часов. Кроме того, в новом центре можно проставить апостиль (сведения о законности документа для предъявления на территории других стран).

Центр по выдаче справок находится по адресу: Велозаводская улица, дом 6А. Там функционируют 10 окон и три терминала "электронной очереди", позволяющие в течение 15 минут оформить необходимые документы.

Справки о наличии или отсутствии судимости, о факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования выдаются бесплатно.

От посетителя требуется паспорт, ксерокопии всех заполненных страниц документа, а при подаче заявления за другое лицо – копия заверенной доверенности.

Кроме того, подать заявление можно также через территориальные отделы МВД и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Как отметил начальник столичного главка Анатолий Якунин, потребность граждан в получении государственных услуг ежегодно возрастает: в 2013 году для получения справки об отсутствии судимости обратились 107 тысяч человек, а в 2014 году их количество увеличилось на 46% и составило более 158 тысяч.

При этом за 2 месяца 2015 года было принято уже 32,5 тысячи заявлений. В новых условиях сотрудники центра могут принимать в среднем до 300 заявлений в день.