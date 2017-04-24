Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2017, 13:21

Город

"Мои документы" изменят режим работы на майские праздники

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Отделения центров "Мои документы" в Москве не будут работать 1 и 9 мая, в остальные дни учреждения продолжат работать в штатном режиме. Об этом m24.ru рассказала замдиректор ГБУ "МФЦ" Ольга Хаматова.

"Первого и девятого мая центры "Мои документы" будут закрыты, в остальное время продолжим работать в штатном режиме", – сказала она.

Обычно центры "Мои документы" открыты для посетителей семь дней в неделю с 08:00 до 20:00.

Столичные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания также изменят график работы на майские праздники: они закроются 1, 2, 7, 8 и 9 мая, с 3 по 5 мая будут работать в обычном режиме. Режим работы на время весенних праздников изменит и Почта России: 1 и 9 мая почтовые отделения будут закрыты. Правда, отправить письмо или посылку все равно можно будет к головном офисе на Мясницкой улице, дом 26 в Москве и на Почтамтской улице, дом 9А в Санкт-Петербурге, которые продолжат работать в круглосуточном режиме.

В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. Московские отделения на улице Уральская, дом 1 и Смоленская площадь, дом 13/21 в этот день работают до 21 часа.

1 мая россияне традиционно отмечают праздник весны и труда. А 9 мая в этом году отпразднуют 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Столицу к празднику украсят более тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов, посвященных Дню Победы. На ВДНХ покажут спроецированные на главную арку видеоролики на военную тематику. Кроме того, по улицам города в этот день пройдет традиционный "Бессмертный полк". Колонна, насчитывающая сотни тысяч человек, будет двигаться от метро "Динамо" до Красной площади.
МФЦ график работы многофункциональные центры майские праздники центры «мои документы» городские услуги Мои Документы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика