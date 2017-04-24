"Мои документы" изменят режим работы на майские праздники

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Отделения центров "Мои документы" в Москве не будут работать 1 и 9 мая, в остальные дни учреждения продолжат работать в штатном режиме. Об этом m24.ru рассказала замдиректор ГБУ "МФЦ" Ольга Хаматова.

"Первого и девятого мая центры "Мои документы" будут закрыты, в остальное время продолжим работать в штатном режиме", – сказала она.

Обычно центры "Мои документы" открыты для посетителей семь дней в неделю с 08:00 до 20:00.

Столичные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания также изменят график работы на майские праздники: они закроются 1, 2, 7, 8 и 9 мая, с 3 по 5 мая будут работать в обычном режиме. Режим работы на время весенних праздников изменит и Почта России: 1 и 9 мая почтовые отделения будут закрыты. Правда, отправить письмо или посылку все равно можно будет к головном офисе на Мясницкой улице, дом 26 в Москве и на Почтамтской улице, дом 9А в Санкт-Петербурге, которые продолжат работать в круглосуточном режиме.

В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. Московские отделения на улице Уральская, дом 1 и Смоленская площадь, дом 13/21 в этот день работают до 21 часа.