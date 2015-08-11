На получение загранпаспорта в центрах госуслуг записались 2 тысячи москвичей

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Около 2 тысяч москвичей заранее записались на получение биометрического загранпаспорта в центрах госуслуг, сообщает пресс-служба столичных центров "Мои документы".

Проект, упрощающий получение документа, запустили 17 июня в 10 московских центрах госуслуг в районах Мещанский (ЦАО), Новогиреево (ВАО), Люблино (ЮВАО), Нагорный (ЮАО), Коньково (ЮЗАО), Очаково-Матвеевское (ЗАО), Хорошево-Мневники (СЗАО), Хорошевский (САО), Отрадное (СВАО) и Крюково (ЗелАО).

Кроме того, жители Москвы могут воспользоваться возможностью заранее записаться на удобное время для подачи документов для оформления биометрического загранпаспорта на портале городских услуг. При этом, в центрах сохраняется возможность оформить и получить загранпаспорт нового образца по талону электронной очереди.

Напомним, с 25 мая в столичных центрах госуслуг "Мои документы" детям до 14 лет стали делать загранпаспорта всего за сутки. Готовые паспорта можно будет получить на следующий день после обращения. Однако нужно помнить, что услуга предоставляется в тех центрах, где работают сотрудники ФМС.

В настоящее время в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающие более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

Столичные центры предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. В 2015 году число центров "Мои документы" в Москве должно возрасти до 109.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.