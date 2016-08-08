Центры "Мои документы" с февраля будут выдавать права и паспорта

Через МФЦ можно будет получить заграничные и общегражданские паспорта

Центры госуслуг "Мои документы" с 1 февраля следующего года займутся выдачей водительских прав, общегражданских и заграничных паспортов, сообщается на сайте правительства.

Ранее эти документы выдавали только в порядке эксперимента. Сейчас права можно получить только в подразделениях ГИБДД, а паспортами занималась Федеральная миграционная служба, вошедшая в состав МВД. В настоящее время МФЦ не выдает паспорта, а только принимает документы для получения документа.

Помимо удостоверений личности кабмин включил в список услуг, предоставляемых центрами "Мои документы", бесплатное информирование налогоплательщиков и выдачу справки о наличии или отсутствии наказания за употребление наркотиков без назначения врача.

Уже в списке услуг – подача документов на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала; регистрация недвижимого имущества; получение полиса ОМС и оформление загранпаспортов, причем последних уже оформили более 86 тысяч. Для получения документа нужно заранее записаться на прием и без очередей оформить его сроком на 10 лет.

Записаться на получение биометрического загранпаспорта можно на портале городских услуг или в зоне электронных услуг в самом центре. При этом талоны в электронную очередь на эту услугу не выдаются.