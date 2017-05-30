Основные последствия урагана в Москве устранены – МЧС

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил, что основные последствия урагана в Москве ликвидированы, передает ТАСС. По его словам, днем завершится расчистка поваленных деревьев.
На данный момент восстановлено электроснабжение всех потребителей. На автомагистралях нет затруднений движения, метрополитен работает в штатном режиме.
Пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы. Для ликвидации последствий стихийного бедствия патрулируются улицы. Уже распилено более трех тысяч деревьев, открыта горячая линия для обращений граждан.
Всего в ликвидации последствий от МЧС задействовано более тысячи человек и 170 единиц техники.
Ветер повредил кровли свыше 200 домов и более 100 опор освещения. Немалый урон нанесен владельцам примерно двух тысяч автомобилей. Кроме того, в результате урагана были повалены несколько тысяч деревьев.
Прошедшая буря унесла самое большое количество жизней за последние 100 лет в столице. Жители города опубликовали множество фотографий и видероликов с разрушениями, которые стихия принесла в город.
Эксперты рассказали m24.ru, как правильно вести себя в шторм и что делать, если ваше авто пострадало во время непогоды.