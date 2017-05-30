Форма поиска по сайту

30 мая 2017, 13:38

Основные последствия урагана в Москве устранены – МЧС

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил, что основные последствия урагана в Москве ликвидированы, передает ТАСС. По его словам, днем завершится расчистка поваленных деревьев.

На данный момент восстановлено электроснабжение всех потребителей. На автомагистралях нет затруднений движения, метрополитен работает в штатном режиме.

Пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы. Для ликвидации последствий стихийного бедствия патрулируются улицы. Уже распилено более трех тысяч деревьев, открыта горячая линия для обращений граждан.

Всего в ликвидации последствий от МЧС задействовано более тысячи человек и 170 единиц техники.

Ураганный ветер обрушился на столицу и Подмосковье днем 29 мая на Москву и область. По данным на утро 30 мая, жертвами стихии в Москве стали 11 человек, еще пять человек погибли на территории области. В Москве за медицинской помощью обратились почти 170 человек.

Ветер повредил кровли свыше 200 домов и более 100 опор освещения. Немалый урон нанесен владельцам примерно двух тысяч автомобилей. Кроме того, в результате урагана были повалены несколько тысяч деревьев.

Прошедшая буря унесла самое большое количество жизней за последние 100 лет в столице. Жители города опубликовали множество фотографий и видероликов с разрушениями, которые стихия принесла в город.

Эксперты рассказали m24.ru, как правильно вести себя в шторм и что делать, если ваше авто пострадало во время непогоды.

Сюжет: Ураган в Москве 29 мая и его последствия
