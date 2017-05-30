Основные последствия урагана в Москве устранены – МЧС

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил, что основные последствия урагана в Москве ликвидированы, передает ТАСС. По его словам, днем завершится расчистка поваленных деревьев.

На данный момент восстановлено электроснабжение всех потребителей. На автомагистралях нет затруднений движения, метрополитен работает в штатном режиме.

Пожарно-спасательный гарнизон переведен на усиленный режим работы. Для ликвидации последствий стихийного бедствия патрулируются улицы. Уже распилено более трех тысяч деревьев, открыта горячая линия для обращений граждан.

Всего в ликвидации последствий от МЧС задействовано более тысячи человек и 170 единиц техники.