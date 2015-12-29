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29 декабря 2015, 22:04

Происшествия

В павильоне торгового комплекса "Савеловский" призошел пожар

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В одном из павильонов торгового комплекса "Савеловский" на северо-востоке столицы произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Пожар потушили в 21:18, сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Как сообщает Агентство "Москва", с верхних этажей здания спасли трех человек. В настоящее время проводится проверка помещений.

Напомним, в общежитии Высшей школы экономики на юго-востоке столицы произошел пожар, никто не пострадал.

Спасателям поступил сигнал о возгорании в здании по адресу: Энергетическая улица, дом 10, корпус 1. На место сразу же выехали пожарные наряды. Однако пожарным так и не пришлось применять свои навыки – с пламенем справились еще до их прибытия.

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