Коммунальщики убирают с улиц поваленные ветром деревья

Фото: ИТАР-ТАСС

Сильный ветер с дождем, которые пришли после самого теплого дня сентября, доставили немало проблем жителям Москвы. В нескольких районах города ветром повалило деревья.

Напомним, что 28 сентября в столице было объявлено штормовое предупреждение. К вечеру ожидалось резкое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

От сильных порывов ветра вечером в пятницу сломалось дерево на 1-м Саратовском проезде, напротив дома № 8. Упавшее дерево полностью перекрыло движение по улице и повредило провода городского освещения. На место в срочном порядке были вызваны оперативные службы города. На место прибыл поисково-спасательный отряд. Чтобы освободить проезжую часть, дерево распилили на мелкие части и перенесли их на газон. Через несколько минут движение было полностью восстановлено.

Много сообщений о поваленных деревьев поступило из южных районов города. Так, сильный ветер, сопровождающийся ливнем, повалил деревья в районе Бирюлево Восточное. В результате были перегорожены тротуары на Лебедянской и Педагогической улицах. К счастью, обошлось без пострадавших. Припаркованные поблизости машины также не были задеты.

Коммунальные службы города с раннего утра субботы заняты устранением последствий непогоды.