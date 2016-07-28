На территории храма в центре Москвы поймали змею

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Спасатели поймали змею на территории храма в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

Ее сняли с дерева на территории храма на Рождественском бульваре, дом 25. Сотрудники ведомства приняли решение отвезти змею в зоопарк.

В июле в Королеве сотрудники полиции поймали тигрового питона, который сбежал от хозяина и ползал по улицам наукограда. В правоохранительные органы обратились местные жители, которые рассказали, что по улице Пушкинской по тротуару ползе большая змея.

Стражи порядка доставили змею в полицию. За сутки хозяин питона так и не объявился, поэтому рептилию отправили в питомник.