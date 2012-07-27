На КНС подмосковного Щелково произошла авария

В подмосковном Щелково произошел взрыв на канализационно-насосной станции. В результате погиб 1 человек, еще 5 получили ранения. Причиной взрыва могла стать вспышка метана из-за несоблюдения техники безопасности при проведении ремонтных работ

В Щелково на канализационно-насосной станции (КНС), расположенной по адресу улица Заречная, дом 92, ночью произошла авария. Как уточняет ГУ МЧС по Московской области, в 3.12 к ним поступил сигнал о вероятном взрыве с последующим возгоранием, при этом здание было частичным обрушено.

Прибывшие на место происшествия пожарные и сотрудники ГУ МЧС по Московской области выяснили, что на момент взрыва в здании КНС находилась бригада из 11 человек, проводивших технические работы. По предварительным сведениям, из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ взорвался метан в одном из отстойников.

В результате погиб 1 человек, его личность сейчас устанавливается. Пострадало 5 человек, двое из них получили помощь на месте и от госпитализации отказались. Трое были направлены в центральную районную больницу Щелково с различными травмами (ожогами и отравлениями угарным газом).

Возгорание на КНС было ликвидировано в 3.25. Работоспособность системы перекачки КНС не была нарушена, насосы также не пострадали. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Мособласти, взрыв на жизнедеятельность населения Щелково не повлияет.

Уточнить информацию о взрыве или сообщить о новых происшествиях в Подмосковье можно по телефону доверия ГУ МЧС: 8 (499) 743-02-72.