Два альпиниста сорвались при восхождении на Эльбрус

Фото: ТАСС/Юрий Белозеров

Двое альпинистов сорвались при восхождении на Эльбрус на высоте около пяти тысяч метров, сообщает пресс-служба главка МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что о происшествии спасателям сообщил очевидец утром 27 апреля. Примерно через два часа сотрудники МЧС обнаружили пострадавших туристов. Один из альпинистов получил травмы не совместимые с жизнью, а второй – множественные переломы. По данным РИА Новости, погибли оба туриста. Туристы шли в группе из четырех человек. Оба сорвавшихся туриста являются уроженцами Нальчика.

Принимаются меры по спуску альпинистов на поляну Азау.

В спасательной операции принимают участие 13 человек и 2 единицы техники.

Эльбрус является самой высокой горой в России и Европе. Ее западная вершина возвышается на 5642 метра над уровнем моря, а восточная – на 5621 метр.

