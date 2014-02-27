На лечение в Москву доставят троих пострадавших в пожаре в Буденновске

На лечение в Москву доставят 3 пострадавших при пожаре в Буденновске

Троих пострадавших при пожаре на химическом заводе "Ставролен" в Буденновске доставят на лечение в Москву, информирует телеканал "Москва 24".

Для этого в Буденновск уже прибыл самолет с бригадами МЧС. Они осмотрели всех пострадавших и приняли решение забрать на лечение в столицу тех, у кого самые тяжелые травмы. Это пожарный, получивший контузию при тушении пожара, мужчина с проникающим ранением и женщина с черепно-мозговой травмой. Состояние всех троих оценивается как стабильно тяжелое.

В Москве их будут оперировать в больнице им. Пирогова.

Тем временем, следователи выясняют обстоятельства возникновения пожара на химзаводе "Ставролен" в Буденновске. Это предприятие по производству полиэтилена. По факту возгорания возбудили уголовное дело. Огонь охватил площадь в сто квадратных метров, ожоги различной степени тяжести получили 12 человек, некоторых пришлось госпитализировать.