МЧС спасут еще одного замерзающего лебедя

Фото: m24.ru

Сотрудники МЧС готовятся спасти еще одного лебедя, который остался зимовать в поселении Кленовское в ТиНАО, сообщает ТАСС.

Спасательная операция запланирована на 14 часов. Затем птицу отправят в Центр передержки животных.

"Благородная птица, как и в прошлый раз, будет спасена МЧС Москвы и передана на последующую реабилитацию в Центр диких животных под Яхромой", – сообщили в департаменте природопользования Москвы.

Пара лебедей осталась на зимовку в Троекуровском пруду

Напомним, на днях на Троекуровском пруду были спасены два лебедя, которые остались зимовать в столице. Самец не оставил раненую самочку и не улетал в теплые края.

Жители расположенных рядом домов приходили их кормить и заметили, что один из лебедей не может взлететь. Обеспокоенные тем, что пруд замерзнет, жители позвонили на "горячую линию" департамента природопользования Москвы и в МЧС, обратившись за помощью.

Птиц спасли и отправили на содержание на зимний период в Центр передержки животных, где их осмотрят ветеринары.