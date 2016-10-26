Пожар в банном комплексе произошел на северо-западе Москвы

Пожар произошел в здании комплекса "Усадьба Банная" в московском районе Тушино. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Двухэтажное деревянное здание на улице Лодочная загорелось около трех часов ночи в среду. До прибытия спасателей комплекс самостоятельно покинули 15 человек. В 5:01 пожар был потушен. Сведений о пострадавших нет.

Комплекс "Усадьба Банная" включает в себя несколько бань, в том числе русскую, финскую, японскую, а также ресторан.