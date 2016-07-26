В Павлово-Посадском районе восстановили подачу электроснабжения

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В результате аварийно-восстановительных работ, в Павлово-Посадском районе Московской области возобновилось электроснабжение, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Уточняется, что для возобновления электроснабжения, работники аварийных служб произвели распилку упавших деревьев. Для аварийно-восстановительных работ было всего привлечено 39 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Павлово-Посадском районе прекратилась подача электроэнергии, в зону отключения попали восемь жилых домов и 22 частных. В целом без электричества остались 185 человек.

Электроснабжение отключилось в пяти трехэтажных и 14 частных домах на улице Белинская. Также без света остались три трехэтажных и восемь частных домов на улице Чкалова.