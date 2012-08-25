МЧС эвакуирует российских туристов с Кипра и из Украины

ИТАР-ТАСС

Сегодня в 9.00 из аэропорта Раменское вылетел самолёт Ил-76 МЧС России, который доставит тяжелобольных российских граждан в Москву из украинского города Симферополь и из Республики Кипр.

Самолёт оснащён тремя медицинскими модулями. Сопровождать россиян при перелёте будут специалисты отряда Центроспас, психологи Центра экстренной психологической помощи и медики Всероссийского Центра медицины катастроф "Защита".

По информации пресс-службы МЧС, с Кипра планируется эвакуировать 4 человек, в том числе 1 ребенка. Кроме того, на обратном пути самолет совершит посадку в Симферополе, откуда планируется эвакуация женщины с ребенком.

По словам заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Виктора Галицына, россияне получили травмы при различных обстоятельствах. Состояние здоровья всех шестерых остается крайне тяжелым, передает ИТАР-ТАСС.