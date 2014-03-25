Человек vs машины: как сегодня тушат пожары

Фото: Москва 24

В Подмосковье прошел смотр новой пожарной техники. На вооружение МЧС поступили роботы - автоматизированные передвижные системы тушения огня.

Пока искусственный разум не может заменить человека, и спасатели в основном используют традиционные средства тушения пожара. Когда в дело вступает "Кобра" и зачем московским спасателям передвижной офис – в этом материале M24.ru.

Первой на место возгорания всегда прибывает автоцистерна – машина для доставки расчета к месту возгорания, оборудованная рукавами и стволами для тушения пламени. Раньше на пожары приезжали ЗиЛы и ГАЗы, но позже в условиях города гораздо стали использовать небольшие грузовики – они маневреннее и быстрее.

Отличаются они в основном базой – их собирают на основе небольших ЗиЛов, прозванных в народе "бычками", и ISUZU. Там, куда нужно оборудование посерьезней, выдвигается КамАЗ.

У автоцистерны есть бак с водой и химикатами, из которых при смешивании получается пена. Кроме того, в каждой из таких машин есть аварийно-спасательное оборудование (домкраты, гидравлические ножницы, кусачки).

Кстати, недавно в одну из столичных пожарных частей поступила новинка - система "Кобра". Это аппарат, подающий смешанную с песком воду. Абразивные частицы позволяют пробивать двери и стены, а мельчайшие капли воды быстро снижают температуру в помещении.

Иногда на автоцистерны ставят лафеты с дистанционным управлением, и спасатель может тушить пламя на удалении, управляя водяной пушкой с пульта. Отметим, что "искусственный разум", поступивший в МЧС, также используется под управлением оператора. В пожарных частях есть несколько роботов, занимающихся разведкой и управляемым тушением пожаров. Эксперты говорят, что в программу заложены алгоритмы борьбы с огнем и машина даже умеет принимать решение, но одну ее на тушение пока не отпускают.

Если пожар находится выше, чем может достать струя водомета, то на место прибывает автолестница. Он бывают нескольких видов: с лифтом, коленчатый подъемник и обычная, ступенчатая.

Лестница с лифтом предназначена прежде всего для спасения пострадавших при пожаре. У коленчатого подъемника есть "люлька", в которую помещаются три человека. Также на ней есть водомет, из которого можно поливать пеной пламя. Максимальная высота для всех лестниц, кстати, составляет 50 метров - высота 17-этажного дома.

Обычную раздвижную лестницу, кстати, можно использовать как кран при разборе завалов, она может поднять груз до двух тонн.

Зачастую спасатели используют комбинированный вариант – автоцистерну с лестницей на базе вездеходного КамАЗа. Максимальная высота, на которую он может доставить людей и груз, всего 24 метра, но у него в баке три тонны воды и 200 литров пенообразователя, что позволяет вести эффективную борьбу с огнем.

В случае, когда горит склад химикатов, обычные автоцистерны могут казаться бессильны из-за задымления. Тогда в дело вступает автомобиль дымоудаления – машина, которая способна вытягивать дым из помещения или нагнетать туда свежий воздух. Помогает ей в этом огромный вентилятор, установленный на платформе.

Когда обычные расчеты не справляются с пламенем, то на место доставляют пожарно-спасательный комплекс с контейнером, внутри которого – все необходимое для борьбы с огнем: пенообразователь, вода, средства защиты пожарных, инструменты и медикаменты.

Отдельная разновидность комплекса – это передвижной штаб, который разворачивают на месте крупных пожаров. В его составе есть узел связи, рабочее место руководителя операции, вспомогательные автомобили и надувные палатки, которые могут быть преобразованы в полевую кухню, госпиталь или помещение для совещаний.

Если всего вышеперечисленного не хватает или пожар находится вне досягаемости водометов, то на место прибывает вертолет. У МЧС их два вида – Ми-8 и Ка-32. Тяжелая "восьмерка" может поднять водосливное устройство с 15 тоннами воды и сбросить эту массу на пожар. Маленький "Камов" может донести всего три тонны, но у него есть водопенные пушки – на случай, если надо погасить пламя на верхних этажах небоскреба.

Не стоит забывать об еще одном подразделении пожарной охраны, которое работает на воде. Для этих целей у спасателей есть катер, оборудованный несколькими стволами для подачи пены (кстати, у него в баках тонна смеси, а у обычной автоцистерны – 200 килограммов).

Бак для воды катеру, естественно, не нужен – воду он забирает прямо из водоема. Помимо прочего, судно несет на себе расчет из шести человек и целый арсенал инструментов, от ножовки и кувалды до гидравлических ножниц и автогена.

Сергей Блохин