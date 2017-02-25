Форма поиска по сайту

25 февраля 2017, 10:35

Безопасность

МЧС отправит в Таджикистан 40 тонн гуманитарного груза

МЧС России отправит в помощь пострадавшим от схода лавины в Таджикистане 40 тонн гуманитарного груза, сообщает телеканал "Москва 24".

Из подмосковного Раменского в Душанбе вылетел Ил-76 с продовольствием, палатками, медикаментами, теплыми вещами и мобильной электростанцией. Оттуда помощь переправят в горные районы, где несколько поселков полностью отрезаны от цивилизации. Люди остались без электричества и продуктов.

Снегом завалило и несколько домов. Среди местных есть жертвы. Ситуация в регионе остается критической – по прогнозам синоптиков, метели продолжатся.

