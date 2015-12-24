МЧС предупреждает о резком усилении ветра в столице

В Москве синоптики зафиксировали пятый температурный максимум подряд

Столичный главк МЧС предупреждает о резком усилении ветра вечером в Москве. Скорость ветра в порывах может достигать 17 метров в секунду.

"В ближайший час с сохранением на ночь 25 декабря в Москве ожидается усиление ветра, с порывами до 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с усилением ветра могут быть повреждены линии электропередач и кровля зданий, широкоформатные рекламные щиты, а также ветхие и слабоукрепленные конструкции. МЧС рекомендует закрывать окна в помещениях, ставить автомобиль в гараж, а также обходить уличные рекламные щиты и шаткие строения.

"Мосгорсправка": штормовое предупреждение

Напомним, в четверг, 24 декабря, погода в столице обновила пятый подряд температурный максимум. После полуночи термометры главной метеостанции Москвы зафиксировали температуру +6,7 градуса, побив рекорд 1982 года, тогда термометры показали 3,9 градуса выше нуля.

Кроме того, из-за сильного ветра в ночь на четверг на северо-востоке столицы горожане наблюдали летающие стройматералы. На улице Хачатуряна порыв поднял в воздух пластиковое полотно и откинул на забор. Мощного удара не выдержала даже закрытая на замок калитка. Мелкие осколки пластика разлетелись по улице, поднимаясь до уровня седьмого этажа.