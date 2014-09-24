Генпрокуратура взяла под контроль дело о нападении на спасателей

Фото: ИТАР-ТАСС
Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под особый контроль расследование нападения на сотрудников МЧС, которое произошло в Новой Москве 22 сентября, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Пучкова.
Пучков отметил, что все спасатели будут представлены к правительственной награде, а все виновные будут по заслугам наказаны.
Ранее M24.ru сообщало, что правоохранители задержали 11 подозреваемых в нападении на сотрудников МЧС. Злоумышленники являются фигурантами уголовного дела по статье "Хулиганство". По предварительной информации вопрос об их аресте решат 25 сентября.
Напомним, нападение произошло вечером 21 сентября в деревне Рассказовка в Новой Москве. Сотрудники МЧС прибыли для оказания помощи пострадавшим в результате ДТП. На месте происшествия разгорелась драка между двумя группами граждан, которые не сошлись во мнении, кто является виновником аварии. Спасатели потребовали от дерущихся отойти от автомобилей.
Те выполнили просьбу, однако вскоре вернулись с подкреплением. Спасателей избили и несколько раз выстрелили в них из травматического пистолета. После этого злоумышленники скрылись. Двух пострадавших отпустили после оказания медицинской помощи. Еще одного, 33-летнего спасателя, госпитализировали с тремя пулевыми ранениями.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.
