МЧС выявило многочисленные нарушения в сгоревшем общежитии медвуза

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В здании общежития РНИМУ имени Пирогова обнаружили более 100 нарушений пожарной безопасности, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Последняя плановая проверка прошла в январе прошлого года. По ее результатам за допущенные нарушения к административной ответственности привлекли должностных лиц, отвечающих за пожарную безопасность.

Однако во время внеплановой проверки в августе того же года МЧС выяснило, что из 114 ранее выданных предписаний 110 не были выполнены.

Ранее M24.ru сообщало, что в общежитии медицинского университета имени Пирогова (РНИМУ), расположенном на юго-западе столицы, произошел пожар.

Сообщение о возгорании по адресу улица Академика Волгина, дом 39, корпус 1 поступило в 22:21. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Причиной пожара, по предварительной версии, стал взрыв микроволновой печи. Проживавшая в комнате на седьмом этаже студентка из Малайзии разогревала ужин в микроволновке.

По всей видимости, электроприбор оказался неисправен и взорвался, из-за чего загорелись находившиеся поблизости от него вещи.

Всего на утро зарегистрировано 43 пострадавших. Из них госпитализированы 37. При этом 21 человек находится в тяжелом состоянии, восемь в состоянии средней тяжести, семь - в удовлетворительном состоянии.