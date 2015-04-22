Пожар на складе на Коптевской улице потушен

Площадь пожара в Коптеве составила 2,5 тысячи квадратных метров

Пожар на севере столицы на Коптевской улице потушен, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Ранее M24.ru сообщало, что на севере Москвы загорелся складской комплекс. Возгорание произошло в здании на Коптевской улице. Первоначально площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. В 08.49 спасателям удалось локализовать возгорание.

Из-за пожара в складском помещении автоинспекторам пришлось перекрыть Коптевскую улицу. Движение на участке от Коптевского бульвара до улицы Клары Цеткин ограничили в обоих направлениях.