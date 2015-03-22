Форма поиска по сайту

22 марта 2015, 17:49

Водоснабжение в подмосковном Монине полностью восстановлено

Фото: ТАСС

В подмосковном Монине полностью восстановлено горячее и холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России.

Холодную и горячую воду в дома подали около 15.30, уточнили в ведомстве.

Напомним, с 7 утра воскресенья без воды остались жители домов города Монина на улицах Белякова, Дементьева, Баранова и Маслова.

Ранее M24.ru сообщало, что 15 марта без горячей воды остались жилые дома в Перове. В связи с оттаиванием почвы произошла подвижка грунта, что нарушило строительную конструкцию центрального теплового пункта на улице Металлургов, дом 42. Просела стена здания.

Восстановительные работы завершились около 3 часов ночи. На месте работали бригады МОЭК, Мосводоканала и аварийные службы города.


