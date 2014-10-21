С места крушения самолета во Внукове изъяты черные ящики

Фото: ТАСС

На месте крушения легкомоторного самолета во Внукове найдены черные ящики. Их дешифровкой займется спецкомиссия по расследованию авиакатастрофы, сообщила M24.ru руководитель пресс-службы аэропорта "Внуково" Елена Крылова.

Легкомоторный самолет Falcon 50 разбился в ночь на вторник в столичном аэропорту "Внуково". Погибли четыре человека. Как выяснилось, пассажиром разбившегося самолета был член совета директоров французской нефтяной корпорации Total Кристоф де Маржери. Предприятие уже подтвердило его гибель.

По предварительным данным, самолет при рулении задел снегоуборочную машину. "После столкновения произошло возгорание, взрыва не было. Огонь был быстро потушен оперативными службами аэропорта", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Выяснение причины и обстоятельств крушения продолжается. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек.