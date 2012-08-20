Столичное МЧС предупреждает об усилении ветра

ИТАР-ТАСС
В Москве днем прогнозируются локальные грозы с порывами ветра до 12- 17 м/с, что может привести к повреждениям различных конструкций в городе.
Московские спасатели предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, широкоформатных рекламных щитов, обрушение слабо укрепленных конструкций, частичный повал деревьев.
МЧС просит москвичей быть внимательными на улицах и оповещать экстренные службы города в случае каких-либо ЧП.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются дожди и грозы, температура воздуха не поднимется выше 18 – 20 градусов тепла.
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