Столичное МЧС предупреждает об усилении ветра

ИТАР-ТАСС

В Москве днем прогнозируются локальные грозы с порывами ветра до 12- 17 м/с, что может привести к повреждениям различных конструкций в городе.

Московские спасатели предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, широкоформатных рекламных щитов, обрушение слабо укрепленных конструкций, частичный повал деревьев.

МЧС просит москвичей быть внимательными на улицах и оповещать экстренные службы города в случае каких-либо ЧП.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются дожди и грозы, температура воздуха не поднимется выше 18 – 20 градусов тепла.