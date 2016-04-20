МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в городе

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Московское управление МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в столице в ближайшие два часа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера 20 апреля 2016 года по Москве (включая ТиНАО) местами ожидается дождь, усиление юго-западного ветра 12-17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередач и рекламных конструкций. В целях безопасности рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а в помещениях закрыть окна.

Также МЧС советует парковать автомобили в гаражах вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Ранее m24.ru сообщало, что ближайшей ночью в городе похолодает до 0–2 градусов. Днем в четверг ожидается +7...+9, местами небольшие осадки. Ночами в пятницу, субботу и воскресенье температура воздуха опустится местами до минус 2 градусов. Начиная со среды в городе установится холодная, ветреная и дождливая погода. Максимальная температура днем составит около 12 градусов.