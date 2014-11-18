Форма поиска по сайту

18 ноября 2014, 18:48

Пожар в бизнес-центре на Балтийской улице потушили

Пожар в бизнес-центре на Балтийской улице ликвидировали, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Напомним, что пожар вспыхнул в доме №14 по Балтийской улице около 15.00, спустя 20 минут ему присвоили второй ранг сложности. Спасательные подразделения эвакуировали 12 человек из горящего здания и рекомендовали жителям близлежащих домов закрыть окна и двери, чтобы избежать отравления дымом.

По предварительной информации, в пятиэтажном здании горел четвертый этаж, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Движение в районе ЧП было ограничено.

Отметим, что при втором номере (ранге) пожара на месте работают шесть отделений МЧС или больше, а при большой площади горения запрашиваются дополнительно еще два отделения из соседних районов.

МЧС пожары бизнес-центры чп

