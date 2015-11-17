При обрушении стены здания Московской консерватории погиб рабочий

Фото: Агентство "Москва"
Рабочий погиб в результате частичного обрушения здания Московской консерватории им. Чайковского, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Около полуночи рухнула кирпичная стена в подвале здания консерватории, находящегося на реконструкции и придавила рабочего. Мужчина получил серьезные травмы и находился без сознания.
В ходе спасательной операции сотрудники МЧС достали потерпевшего из-под груды кирпича, однако от полученных серьезных травм мужчина умер при оказании медицинской помощи.
На месте ЧП работают сотрудники полиции и следственные органы. Причина произошедшего устанавливается.