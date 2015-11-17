Форма поиска по сайту

Новости

17 ноября 2015, 02:23

Безопасность

При обрушении стены здания Московской консерватории погиб рабочий

Фото: Агентство "Москва"

Рабочий погиб в результате частичного обрушения здания Московской консерватории им. Чайковского, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Около полуночи рухнула кирпичная стена в подвале здания консерватории, находящегося на реконструкции и придавила рабочего. Мужчина получил серьезные травмы и находился без сознания.

В ходе спасательной операции сотрудники МЧС достали потерпевшего из-под груды кирпича, однако от полученных серьезных травм мужчина умер при оказании медицинской помощи.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и следственные органы. Причина произошедшего устанавливается.

МЧС ЧП Консерватория им. Чайковского обрушение погибший

