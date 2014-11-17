Один человек госпитализирован после ЧП в Пресненском районе

Возгорания в Пресненском районе столицы произошли в 18 квартирах, сообщает пресс-служба МЧС России. В настоящий момент огонь потушен.

Пожары в домах на Шелепихинской набережной произошли в результате неисправности на газораспределительной подстанции. "По уточненным данным, возгорания проходили в 14 домах, каждое по отдельному адресу, в 18 квартирах. В 11 квартирах возгорания были ликвидированы силами оперативно прибывших пожарно-спасательных подразделений, в некоторых квартирах - самостоятельно гражданами. Московскими огнеборцами спасено 12 человек. Около 600 человек было эвакуировано", - отметили в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия один человек был госпитализирован. Как сообщает телеканал "Москва 24", его доставили в институт имени Склифосовского.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники службы Мосгаза, префектуры и управ района совместно с сотрудниками МЧС. Всем гражданам уже разрешили вернуться в свои квартиры. Подачу газа в дома начнут через 2-2,5 часа.

"Для жителей, проживавших в 18 пострадавших квартирах, на безвозмездной основе предоставлена гостиница. Силами полиции организована охрана 18 пострадавших квартир. Завозятся стеклопакеты для установки в поврежденных квартирах", - добавили в пресс-службе ведомства.

По факту ЧП в Пресненском районе начата доследственная проверка

Как ранее заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пострадавшие квартиры будут восстановлены за счет городского бюджета.

"Рекомендуем жителям оставаться на месте, так как в течение 16 и 17 ноября будут продолжать работать сотрудники газовой службы", - подчеркнули в столичном управлении МЧС.

Напомним, что по факту пожаров в нескольких квартирах в Пресненском районе Москвы начата доследственная проверка.