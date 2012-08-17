В ангаре на юго-западе Москвы произошел пожар

ИТАР-ТАСС

Около двух часов дня 17 августа на юго-западе Москвы загорелся бесхозный ангар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло на Второй Мелитопольской улице, дом 10. В помещении ангара вспыхнули строительные леса. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В тушении пламени было задействовано десять пожарно-спасательных подразделений. Огонь удалось ликвидировать в 14 часов 22 минуты. Сейчас на месте происшествия продолжают работать специалисты.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что 7 августа еще один крупный пожар произошел в Печатниках. В районе улиц Песчаный карьер и Новобатюнинская вспыхнули складские помещения. В тушении пламени были задействованы пожарные вертолеты.