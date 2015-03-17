МЧС возьмет под особую охрану детские лагеря в пожароопасный период

Фото: M24.ru

Сотрудники МЧС возьмут под особую охрану детские лагеря отдыха в весенне-летний пожароопасный период, сообщил заместитель начальника столичного управления МЧС России Александр Гаврилов.

"Для обеспечения пожарной безопасности в летний период 2015 года проводятся внеплановые проверки садоводческих товариществ, особое внимание уделяется подготовке объектов, где будут отдыхать дети", – передает слова Гаврилова МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что сотрудники МЧС также примут меры для обеспечения пожарной безопасности в лесных массивах, расположенных в столице и граничащих с МКАД.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что за прошлое лето на территории столицы было зафиксировано 9 возгораний в лесах на площади 1,4 тысячи метров, в основном в Троицком округе. Были усилены отряды пожарной службы, создан отряд добровольной пожарной дружины в составе 500 единиц поливочной техники, которая была размещена в особо опасных участках.

Бирюков добавил, что запах гари от пожаров достигал Москвы и городские власти принимали все меры для ликвидации таких ситуаций. "Наша задача сохранить все, что было создано, начать противопожарную распашку, чтобы не допустить возгораний в лесах, организовать работу пеших патрулей, авиации для контроля за пожарной обстановкой", – заключил заместитель мэра.

Ранее Бирюков заявлял, что пожароопасный период в столице уже начался.

"Необходимо постоянно находиться в режиме полной боевой готовности. Силы, которые у нас есть – это пожарный отряд, восемь вертолетов, которые дважды в сутки вылетают на разведку, пешие патрули, беспилотные летательные аппараты", – заявил он.