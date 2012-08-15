Московские клиники примут заболевших в Турции россиян

ИТАР-ТАСС

Пятерых россиян, заболевших на отдыхе в Турции, транспортируют в столичные медицинские учреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения РФ.

В среду утром из аэропорта "Раменское" в Анталью вылетел самолет МЧС, который доставит больных в Москву. На борту находятся врачи Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", отряда "Центроспас", а также психолог.

Пока не уточняется, чем именно больны наши соотечественники. По сообщению вице-консула РФ в Анталье Игоря Ильченко, россиян из турецких больниц в Москву транспортируют в плановом порядке.

"Одного ребенка госпитализируют в Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Взрослого направят в НИИ нейрохирургии имени Бурденко", - отметил собеседник информационного агентства.

Что касается остальных заболевших, то сейчас решается, в какие московские клиники они будут распределены.