Более 60 человек эвакуировано из горящего дома на северо-востоке Москвы

Фото: moscow.mchs.ru

В квартире на северо-востоке столицы произошел пожар, проводится частичная эвакуация подъезда, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

В 03:49 поступил сигнал о пожаре в пятиэтажном кирпичном доме на улице Стандартная. Прибывшие на место подразделения установили, что возгорание происходит в квартире на первом этаже. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. В целях безопасности из здания было эвакуировано 65 человек.

Принятыми мерами в 04:40 пожар был ликвидирован. В ходе тушения пожара было спасено 11 человек, включая соседей и жильцов верхних этажей, сейчас их осматривают медики.

В результате пожара один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.