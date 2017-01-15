Спасатели начали поиски четырех пропавших подростков в Краснодарском крае

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Поиски четырех пропавших подростков начались в Краснодарском крае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ЮРЦ МЧС. По предварительным данным, дети могли оказаться в реке.

Около 16:10 в воскресенье, 15 января, в МЧС поступила информация о том, что в реке Кирпили возле поселка Садовод тонет ребенок 12-13 лет. Спасенный ребенок сообщил, что с ним также находилось еще четверо друзей, которые пропали без вести.

Поиски ведутся в Тимашевском районе Краснодарского края. На месте работают 19 спасателей и семь единиц техники.