МЧС назвало причину запаха гари в Москве

МЧС рекомендует воздержаться от выходов на улицу из-за дымки

Причиной запаха гари в Москве стали горящие древесные отходы в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Как утверждает ведомство, сжигание порубочных остатков проходит в плановом режиме.

"На территории Московской области согласно графику происходит плановое сжигание порубочных остатков, в результате чего в Москве и некоторых районах Подмосковья может ощущаться запах гари", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отходы сжигались к северо-востоку от Москвы - на территории городских округов Железнодорожный и Балашиха под наблюдением сотрудников Ногинского лесничества. По прогнозу синоптиков, в ночь с 13 на 14 ноября ожидается северо-восточный ветер около 3 метров в секунду, который может перенести запах на жилые районы.

Спасатели просят жителей Москвы и Подмосковья сохранять спокойствие, при необходимости - плотно закрыть окна и двери. Как отметили в пресс-службе, никакой угрозы для здоровья людей нет.

В Подмосковье контролируют обстановку семь оперативных групп ГУ МЧС России по Московской области, в Москве в шести округах работают 19 оперативных групп. Для забора проб воздуха задействованы мобильные лаборатории. В Подмосковье превышения предельно допустимой концентрации в воздухе продуктов горения не зарегистрировано.

Напомним, о запахе гари в Москве ранее сообщили читатели M24.ru. Так, задымление отмечалось в районе метро "Рижская". Кроме того, неприятный запах ощущался в районе метро "Белорусская".