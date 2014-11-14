Запах гари в Москве безопасен для жителей - МЧС

Фото: ТАСС/Геннадий Тарасков

Запах гари, который многие москвичи почувствовали вечером в четверг, не представляет опасности. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

По словам представителя пресс-службы, предельно допустимая концентрация вредных веществ в Москве не превышает норму. Он добавил, что источник запаха пока не установлен.

Напомним, о запахе гари в Москве ранее сообщили читатели M24.ru.

Как рассказала M24.ru читательница Мария, в районе метро "Рижская" "нечем дышать и все в дымке". Кроме того, неприятный запах ощущается в районе метро "Белорусская".

По словам читателя Дмитрия, едкий запах гари чувствуется в Новогирееве. Неприятный запах ощущается и в районе метро "Семеновская", а также в подмосковных Химках.