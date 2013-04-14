Из-за обвала грунта в Подмосковье эвакуировали 40 человек

В Можайске 40 человек эвакуировали из-за оползня

В подмосковном Можайске утром 14 апреля произошел обвал грунта, в результате которого засыпало несколько гаражей и автомобиль. Пострадавших нет. Из опасного района отселили 40 человек.

Площадь провала, который, по предварительным данным, произошел из-за эрозии почвы - 30 на 20 метров, а его глубина - около шести метров. Сотрудники МЧС обследуют Никольский собор, рядом с которым произошел обвал. Вокруг этой зоны выставлено оцепление.

Напомним, 6 апреля обвал грунта произошел рядом с одним из жилых домов в подмосковном Реутове. ЧП произошло из-за стройки, которая ведется в нескольких десятках метров от здания.